НОВИНИТам наголосили, що Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії розмежування зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, а також скористатися банківськими послугами та кімнатами матері і дитини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія зриває відкриття усіх пунктів пропуску через лінію розмежування на Донбасі з 10 листопада — ТКГ
Фото: Reuters
"Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається. На жаль», — йдеться у повідомлені, пише "Громадське".
У ТКГ наголошують, що такий зрив відкриття КПВВ болісно по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування.
"Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав Президент РФ Володимир Путін", — йдеться у повідомленні.
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09 11 2020 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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