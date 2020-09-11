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Росія зриває відкриття усіх пунктів пропуску через лінію розмежування на Донбасі з 10 листопада — ТКГ

Там наголосили, що Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії розмежування зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, а також скористатися банківськими послугами та кімнатами матері і дитини.
Росія зриває відкриття усіх пунктів пропуску через лінію розмежування на Донбасі з 10 листопада — ТКГ Фото: Reuters

"Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається. На жаль», — йдеться у повідомлені, пише "Громадське".

У ТКГ наголошують, що такий зрив відкриття КПВВ болісно по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування.

"Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав Президент РФ Володимир Путін", — йдеться у повідомленні.

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09 11 2020 17:55
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