П'ятеро солдатів зникли після навчань у Норвегії

Поліція отримала GPS-координати від однієї групи, однак, прибувши на місце, нікого не знайшла.

На півночі Норвегії після військових навчань зникли п’ятеро солдатів строкової служби.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Військові навчання, які проводилися у комуні Нессебі округу Фіннмарк, що неподалік кордону з росією, завершилися 2-го жовтня о 7-й ранку. Проте десять солдатів не з’явилися в узгодженому місці у визначений час.

Пізніше у вечері того дня половина зниклих знайшлася. Троє прибули в узгоджене місце, а двох виявив рятувальний гелікоптер у зоні пошуку. Усі вони здорові.

За словами підполковника Аудуна Йорстада, це не перший подібний випадок, тож спершу військові самостійно шукали підлеглих 12 годин, і вже потім звернулися до поліції.

Керівник операцій у поліційному оперативному центрі у Фіннмарку Хаукланд Хансен зазначив, що існує два можливих сценарії: або солдати неправильно зрозуміли час завершення навчань, або"щось могло статися".

Пошукова операція проходить у гірській місцевості з лісами та болотами. Значна частина району повністю позбавлена ​​мобільного зв’язку, що ускладнює пошуки. Поліціянти підняли в небо дрони, а рятувальники залучили пошукових собак, пише VG.

За даними поліції, вони отримали від деяких зниклих солдатів GPS-сигнал, надісланий кілька годин тому, але пізніші пошуки на місці не дали жодних результатів.

Речник Оперативного штабу збройних сил Норвегії Вегард Фінберг розповів, що солдати відпрацьовували "втечу". Мета цих навчань — залишатися непомітними. Деякі зі зниклих вже відслужили 15 місяців, інші — 12 місяців.