росіяни щонайменше 9 разів запускали по території України балістичні ракети виробництва КНДР

Посол США також зазначив, що росія - єдиний агресор у цій війні та лише москва може закінчити її сьогодні.

російська федерація щонайменше дев'ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки.

"росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, що підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.

Посол США також зазначив, що росія - єдиний агресор у цій війні та лише москва може закінчити її сьогодні.

"Однак навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - зазначив Вуд.

Північна Корея є союзником росії у війні проти України і надає агресору військову допомогу.

У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше з листопада 2022 року. Глава української військової розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєнь у росію.