росіяни цинічно виправдалися за удар по місії розмінування неподалік Чернігова

Черговий теракт росіяни намагаються замаскувати під заявами, що нібито вразили "пункт запуску БПЛА"

Російські окупанти фактично визнали, що вдарили ракетою по гуманітарній місії розмінування в Чернігівській області. Але намагаються замаскувати черговий теракт під заявами, що нібито вразили "пункт запуску БПЛА".

Про це йдеться у заяві російського міністерства оборони.

Зокрема росіяни опублікували відео теракту в Чернігівській області - фактично, визнавши, що цілеспрямовано завдали удару по цивільній цілі. При цьому росіяни фактично зізналися, що розвідувальний дрон цілеспрямовано вишукував саме цивільну ціль - оскільки заявили, що місію виявили "засоби повітряної розвідки".

За заявою міноборони рф, удар завдали балістичними ракетами "Іскандер-М". А били росіяни нібито по "транспортних машинах із пусковими установками БПЛА противника".