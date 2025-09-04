росіяни цинічно виправдалися за удар по місії розмінування неподалік Чернігова
04 вересня 2025, 20:10
Фото: Reuters
Черговий теракт росіяни намагаються замаскувати під заявами, що нібито вразили "пункт запуску БПЛА"
Російські окупанти фактично визнали, що вдарили ракетою по гуманітарній місії розмінування в Чернігівській області. Але намагаються замаскувати черговий теракт під заявами, що нібито вразили "пункт запуску БПЛА".
Про це йдеться у заяві російського міністерства оборони.
Зокрема росіяни опублікували відео теракту в Чернігівській області - фактично, визнавши, що цілеспрямовано завдали удару по цивільній цілі. При цьому росіяни фактично зізналися, що розвідувальний дрон цілеспрямовано вишукував саме цивільну ціль - оскільки заявили, що місію виявили "засоби повітряної розвідки".
За заявою міноборони рф, удар завдали балістичними ракетами "Іскандер-М". А били росіяни нібито по "транспортних машинах із пусковими установками БПЛА противника".
При цьому росіяни традиційно вигадали "великі втрати" не менш вигаданого "супротивника" - нібито знищено "до 10 бойовиків та 8 одиниць автомобільного транспорту".
Окрім цього, окупанти намагаються виправдати теракт, спробувавши звинуватити Україну у нібито "брехні" - мовляв, Київ намагається прикрити "ураження пункту запуску БПЛА" заявами про атаку проти цивільної місії з розмінування.
Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Чернігівській області. Російський ракетний удар забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.