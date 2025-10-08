росіяни викрали 37 пам'яток із музею "Кам’яна Могила" на Запоріжжі

Серед викрадених пам’яток — понад 140 артефактів, виявлених під час незаконних археологічних розкопок у Криму

Головне управління розвідки оприлюднило дані про 178 історичних цінностей, викрадених російською владою на окупованих територіях України, зокрема з музею "Кам’яна Могила" у Запорізькій області.

Про це повідомили у ГУР.

Дані про пам’ятки внесли до реєстру War&Sanctions, який містить інформацію про викрадені об’єкти спадщини.

Серед викрадених пам’яток — понад 140 артефактів, виявлених під час незаконних археологічних розкопок у Криму. Розкопки велися на Південному передмісті Херсонесу Таврійського, в городищі Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".

За даними розвідки, окупанти вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом "тимчасової виставки" "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році".

"Привласнюючи українську культуру та історію, росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію", — заявили у ГУР.

Національний історико-археологічний заповідник «Кам'яна могила» розташований поблизу Мелітополя Запорізької області і зараз перебуває в російській окупації.

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій заявляли, що росіяни викрали на окупованих територіях понад 1,7 мільйона одиниць української культурної спадщини. Вони торгують ними на чорному ринку, але завдяки співпраці із західними партнерами Україна повертає вивезені для продажу за кордон артефакти.