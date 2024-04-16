російська зброя допомагає Ірану посилити оборону від ізраїльського авіаудару – WP

росія таємно працює над передачею Ірану винищувачів Су-35 — одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників.

росія розглядає можливість передати Ірану сучасні винищувачі та технології протиповітряної оборони через зростаючу оборонну співпрацю між країнами. Завдяки цьому Іран зможе легше відбити можливі авіаудари з боку Ізраїлю чи США.

Про це з посиланням на джерела пише The Washington Post.

У березні минулого року російський виробник зброї "Старт" запросив іранську делегацію на екскурсію на оборонний завод, де, зокрема, виробляють російські системи ППО для збивання літаків.

Завод "Старт" перебуває під санкціями США за підтримку війни росії проти України. Він виробляє мобільні пускові установки та інші компоненти для зенітних батарей, у тому числі російські С-400, які, за оцінками військових аналітиків, здатні виявляти та знищувати винищувачі-невидимки, на яких літають військові Ізраїлю та США. У витоку документів, які отримало видання, вказано, що цей тур — демонстрація науково-технічного потенціалу та виробничих можливостей, які росія може запропонувати Ірану.

WP зазначає, що невідомо, чи купив Іран російську зброю після цього візиту. Однак це символізує посилення стратегічного партнерства між країнами й те, що росія може стати важливим фактором у війні Ірану проти Ізраїлю.

Погодившись передати росії тисячі безпілотників і ракет для війни проти України, Іран розпочав нову сторінку дипломатичних відносин між країнами. Невідомо, скільки систем ППО росія передала Ірану та скільки з них уже працюють на місцях, але російські технології можуть перетворити Іран на значно більш грізного супротивника з розширеною здатністю збивати літаки та ракети.

Угоди щодо зброї є частиною ширшої співпраці Ірану та росії. Вона включає спільне виробництво ударних безпілотників у росії, обмін технологіями та оцінку розробленої зброї одразу на полі бою. Співпраця приносить значні переваги для обох країн, підвищуючи статус Ірану з молодшого союзника до стратегічного партнера росії.

Видання WP з посиланням на представників розвідки зазначає, що росія таємно працює над передачею Ірану винищувачів Су-35 — одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників. Це може значно модернізувати та посилити іранські військово-повітряні сили, оскільки зараз вони переважно складаються з відремонтованих американських і радянських літаків. Росія також пообіцяла технічно допомогти з розробкою іранських супутників-шпигунів і сприяти будівництву ракет, щоб відправити якомога більше таких супутників у космос.

Немає публічних доказів того, що росія вже поставила винищувачі Су-35 Ірану. За словами представника розвідки США та Близького Сходу, який детально знає угоду, Ірану складно оплатити літаки, тож поставки затримуються.

Також Іран давно хотів придбати в росії зенітно-ракетні установки для захисту своїх ядерних і військових обʼєктів від можливого удару США чи Ізраїлю. У 2007 році Тегеран уклав угоду про придбання систем С-300, але москва затримала їх поставку під тиском США і європейських держав. Відтоді Іран намагався придбати у росії більш потужну систему С-400, хоча публічно невідомо, чи зважилася москва передати їх.

За словами представників розвідки, москва також отримує користь від співпраці з Іраном. На додаток до тисяч безпілотників, закуплених в Ірані, наприкінці минулого року росія погодилася придбати додаткові товари військового призначення на суму близько $2 мільярдів доларів, зокрема системи радіоелектронної боротьби. Вони стали головним пріоритетом для російських військ в Україні.

Іран окремо погодився продати росії ракети класу "земля — земля" для використання в Україні і, згідно з новою оцінкою розвідки, очікується, що зброю передадуть найближчим часом. Поки що розвідки не бачили ознак того, що ракети вже доставили.