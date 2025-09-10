Їх розгорнули поблизу стратегічного аеропорту Жешув-Ясьонка.

Під час нічного порушення повітряного простору Польщі 10 вересня російськими безпілотниками їхній рух відстежували радіолокаційні системи двох німецьких батарей Patriot, розгорнутих поблизу стратегічного аеропорту Жешув-Ясьонка.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в структурах безпеки Німеччини.

За інформацією джерел, радари систем Patriot зафіксували політ БпЛА в повітряному просторі Польщі. Обидві батареї ППО тимчасово дислоковані поблизу аеропорту Жешув-Ясьонка, який відіграє ключову роль у логістиці західної військової допомоги для України.

Після цього інциденту Польща ініціювали Статтю 4 НАТО після атаки дронів рф.