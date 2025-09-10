російські дрони у польському небі відстежували радари німецьких Patriot
Під час нічного порушення повітряного простору Польщі 10 вересня російськими безпілотниками їхній рух відстежували радіолокаційні системи двох німецьких батарей Patriot, розгорнутих поблизу стратегічного аеропорту Жешув-Ясьонка.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в структурах безпеки Німеччини.
За інформацією джерел, радари систем Patriot зафіксували політ БпЛА в повітряному просторі Польщі. Обидві батареї ППО тимчасово дислоковані поблизу аеропорту Жешув-Ясьонка, який відіграє ключову роль у логістиці західної військової допомоги для України.
Після цього інциденту Польща ініціювали Статтю 4 НАТО після атаки дронів рф.