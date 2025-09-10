Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські дрони у польському небі відстежували радари німецьких Patriot

10 вересня 2025, 18:02
російські дрони у польському небі відстежували радари німецьких Patriot
джерело slovoidilo
Їх розгорнули поблизу стратегічного аеропорту Жешув-Ясьонка.

Під час нічного порушення повітряного простору Польщі 10 вересня російськими безпілотниками їхній рух відстежували радіолокаційні системи двох німецьких батарей Patriot, розгорнутих поблизу стратегічного аеропорту Жешув-Ясьонка.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в структурах безпеки Німеччини.

За інформацією джерел, радари систем Patriot зафіксували політ БпЛА в повітряному просторі Польщі. Обидві батареї ППО тимчасово дислоковані поблизу аеропорту Жешув-Ясьонка, який відіграє ключову роль у логістиці західної військової допомоги для України.

Після цього інциденту Польща ініціювали Статтю 4 НАТО після атаки дронів рф.

 

РосіяПольщадрони

Останні матеріали

Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється