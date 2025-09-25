російські супутники переслідують німецькі – Пісторіус

Два російські супутники активно супроводжують німецькі супутники, що створює потенційну загрозу для їхньої роботи

Пісторіус розповів, що "стеженням" займаються російські супутники "Луч/Олімп".

"росія і Китай останніми роками швидко розширили свої можливості ведення війни в космосі. Вони можуть порушувати роботу супутників, засліплювати їх, маніпулювати ними або знищувати кінетично", - звернув увагу міністр оборони.

Пісторіус наголосив на важливості розробки наступальних можливостей у космосі як засобу стримування таких маневрів.

Як пише Sky News, російські супутники "Луч/Олімп", запущені у 2014 і 2023 роках, давно підозрюють у "блуканні" і "підслуховуванні" інших супутників, зупиняючись поруч для перехоплення сигналів.

Французький космічний стартап Aldoria заявив, що в травні 2024 року спостерігав, як один із російських супутників "раптово наблизився" до супутника на геостаціонарній орбіті.

Роком раніше американська компанія Slingshot Aerospace заявила, що виявила "недружню" поведінку - один із супутників зупинявся поруч із неросійськими супутниками.