Російські війська завдали комбінованого удару по Кременчуку

У місті перебої зі світлом, водою та теплом.

рф у ніч на 7 грудня вдарила по Кременчуку Полтавської області, через що в місті почалися перебої зі світлом.

Про це в Facebook проінформував мер Віталій Малецький.

"Знову масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом", – написав він.