Російські війська завдали комбінованого удару по Кременчуку
07 грудня 2025, 09:15
Фото: Віталій Малецький / Facebook
У місті перебої зі світлом, водою та теплом.
рф у ніч на 7 грудня вдарила по Кременчуку Полтавської області, через що в місті почалися перебої зі світлом.
Про це в Facebook проінформував мер Віталій Малецький.
"Знову масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом", – написав він.
Малецький додав, що офіційну й підтверджену інформацію про наслідки оприлюднить ОВА після завершення оцінки ситуації.
За словами мера, усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи.