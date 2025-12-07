Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Російські війська завдали комбінованого удару по Кременчуку

07 грудня 2025, 09:15
Російські війська завдали комбінованого удару по Кременчуку
Фото: Віталій Малецький / Facebook
У місті перебої зі світлом, водою та теплом.
рф у ніч на 7 грудня вдарила по Кременчуку Полтавської області, через що в місті почалися перебої зі світлом.
 
Про це в Facebook проінформував мер Віталій Малецький.
 
"Знову масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом", – написав він.
 
Малецький додав, що офіційну й підтверджену інформацію про наслідки оприлюднить ОВА після завершення оцінки ситуації.
 
За словами мера, усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи.
 

 

