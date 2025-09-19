росію змусять заплатити Україні 300 млрд доларів репарацій – Reuters

Гроші підуть на оборону і покриття дефіциту бюджету.

Україна може отримати фінансування на 300 млрд доларів без прямої конфіскації російських коштів.

Як зазначається в публікації оглядача Reuters Г'юго Діксона, з моменту вторгнення росії в Україну 2022 року західні політики сперечаються, як використовувати заморожені активи рф. Єврокомісія підтримала концепцію репараційної позики, запропонованої міжнародними експертами.

Механізм ґрунтується на принципі, що країна-агресор має платити за збитки. Україна поверне позику тільки в разі, якщо москва виплатить репарації. Якщо росія відмовиться, кредит буде списано.