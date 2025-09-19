Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росію змусять заплатити Україні 300 млрд доларів репарацій – Reuters

19 вересня 2025, 10:31
Фото: facebook.com/permalink
Гроші підуть на оборону і покриття дефіциту бюджету.
Україна може отримати фінансування на 300 млрд доларів без прямої конфіскації російських коштів. 
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Як зазначається в публікації оглядача Reuters Г'юго Діксона, з моменту вторгнення росії в Україну 2022 року західні політики сперечаються, як використовувати заморожені активи рф. Єврокомісія підтримала концепцію репараційної позики, запропонованої міжнародними експертами.
 
Механізм ґрунтується на принципі, що країна-агресор має платити за збитки. Україна поверне позику тільки в разі, якщо москва виплатить репарації. Якщо росія відмовиться, кредит буде списано.
 
Після початку війни країни G7 заморозили близько 300 млрд доларів активів російського Центробанку. Більша їх частина зберігається в Бельгії.
 
Ідея повної конфіскації активів зустріла опір Німеччини, Франції та Бельгії. Тому репараційна позика розглядається як більш легальна альтернатива.
 
Один із варіантів передбачає переведення російських активів у спеціальну структуру SPV. Вона зможе видавати позику Україні з умовою, що повернення відбудеться тільки при виплаті москвою репарацій.
 
При цьому юридичне право власності на активи залишиться у росії. Такий підхід не вважається конфіскацією, а лише зміною зберігача. Інший механізм передбачає купівлю на російські активи довгострокових облігацій ЄС з нульовою ставкою. Потім Євросоюз зможе надати позику Україні.
 
Однак такий варіант складніший і може лягти тягарем на членів ЄС, якщо Москва не виплатить компенсації. Тому варіант із SPV виглядає простішим і безпечнішим.

 

війна в Україніросія окупантирепарації

