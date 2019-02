Розкрадання $20 млн Ощадбанку: суд відпустив доньку депутата Березкіна, - ЗМІ

Суд відпустив під особисте зобов'язання дочку народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна Вікторію, яку детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють у причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту Ощадбанку агрохолдингом "Креатив".

За інформацією видання "Слово і Діло" із посиланням на джерела в САП, детективи НАБУ і прокурори САП просили обрати Березкіній запобіжний захід у вигляді застави, проте суд задовольнив клопотання частково. Березкіну відпустили під особисте зобов'язання і поклали низку обов'язків: прибувати на першу вимогу; повідомляти про зміну своїх місць проживання/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, що детективи НАБУ вважають, що нардеп Березкін у 2013-2014 роках організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу "Креатив" у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син Максим – співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж виведені на рахунки швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA та белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму.

При цьому, фактична поставка не була проведена. Надалі $10 млн перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього $7,64 млн перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ "Чорноморгідрозалізобетон". Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі $2,32 млн була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб.

Також Березкін сам підтвердив той факт, що він інвестував у купівлю заводу "Черноморгідрозалізобетон", під час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій "Черноморгідрозалізлбетону" володіють син і дочка Березкіна.

24 жовтня НАБУ затримало 10 осіб, підозрюваних у заволодінні $ 20 млн державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна Максима.

25 жовтня суд заарештував п'ятьох підозрюваних: заступник голови правління Ірину Земцову - із заставою 7 млн ​​гривень, співробітника Департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" - із заставою 1,5 млн гривень, керівника ПрАТ "Креатив" - із заставою 2 млн гривень, співробітника ПАТ "Креатив груп" - із заставою 2 млн грн і співробітника ПАТ" Креатив груп "- із заставою 550 тис грн.

Максим Березкін і ще п'ятеро підозрюваних внесли встановлені судом застави і вийшли з СІЗО.

В листопаді 2018 року Верховна Рада відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Станіслава Березкіна.