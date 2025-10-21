Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Рубіо та Лавров зустрінуться в Будапешті 30 жовтня

21 жовтня 2025, 17:31
Рубіо та Лавров зустрінуться в Будапешті 30 жовтня
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Зустріч Трампа і путіна в Угорщині може загострити відносини між Вашингтоном і європейськими союзниками.

Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС рф Сергій Лавров прибудуть до Будапешта 30 жовтня.

Про це у вівторок, 21 жовтня, повідомило видання Financial Times з посиланням на джерела. 

FT додає, що речник кремля Дмитро Пєсков заявляв, що хоча підготовка до зустрічі ще не розпочалася, угорський прем'єр Віктор Орбан має "доволі теплі стосунки з президентом США Дональдом Трампом і дуже конструктивні стосунки" з російським диктатором владіміром путіним.

Німецький чиновник заявив FT, що існує "очікування", що Орбан окреслить свої плани напередодні зустрічі Трампа і путіна, включно з можливою зустріччю між європейцями й президентом США, але зазначив, що нічого не підтверджено.

21 жовтня заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков прокоментував інформацію CNN про відкладену зустріч Рубіо з Лавровим. Він стверджує, що не можна відкласти те, про що «не було домовленості».

Раніше CNN повідомив, що зустріч Рубіо з Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, поки що була відкладена на "деякий час". Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня. Хоча одне з джерел розповіло, що посадовці «мають різні очікування» щодо завершення війни рф проти України.

Як зазначав Держдепартамент США, Рубіо і Лавров 20 жовтня провели телефонну розмову, під час якої обговорили "наступні кроки" у продовження переговорів між лідерами двох країн про завершення війни в Україні.

Нагадаємо, запланований саміт президента США Дональда Трампа й російського диктатора владіміра путіна в Будапешті викликав серйозне занепокоєння в Європі через проросійську позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

