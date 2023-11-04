Румунія виділить 50 млн євро в рамках програми ЄС із субсидування боргу України

ЄС запозичує гроші, які він надає Україні, на міжнародних ринках капіталу, і за минулий рік за кредитом було нараховано відсотки.

Уряд Румунії виділить 50 млн євро на субсидування відсотків, належних Україні в рахунок погашення кредиту ЄС у розмірі 18 млрд євро.

Про це повідомляє Romania Insider.

ЄС запозичує гроші, які він надає Україні, на міжнародних ринках капіталу, і за минулий рік за кредитом було нараховано відсотки. Кредит у розмірі 18 млрд євро надав Україні короткострокову фінансову допомогу.

"З огляду на складне становище України, ЄС надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати на виплату процентної ставки. Субсидування відсоткової ставки здійснюватиметься державами-членами за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться в надзвичайній постанові уряду Румунії.

50 млн євро будуть виділені з державного бюджету Румунії і будуть спрямовані в період 2024-2027 рр. у середньому по 12,3 млн євро на рік.

Національні внески було розраховано виходячи з частки кожної з країн-членів у загальному валовому національному доході (ВНД) Союзу та з урахуванням "розумних припущень щодо процентних ставок за залученими коштами".