Рютте назвав головну проблему НАТО з російськими дронами
26 вересня 2025, 10:57
НАТО не може дозволити собі збивати дрони дорогими ракетами
Західні збройні сили не можуть продовжувати збивати дрони, що наближаються, за допомогою дорогих ракет.
Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
"Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують, можливо, півмільйона або мільйон доларів", - сказав Рютте.
На запитання, чи не вистачає НАТО необхідного обладнання, Рютте відповів: "У короткостроковій перспективі - так", додавши, що НАТО вчиться в українців і швидко розробляє технології, які буде впроваджено найближчими тижнями.
Рютте сказав, що ці зусилля спрямовані на те, щоб "на додаток до більш традиційних способів боротьби у нас у розпорядженні була технологія перехоплення".
При цьому Рютте відмовився коментувати публікацію про те, що європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове збивати російські літаки, повідомляє Bloomberg.
У той че час він визнав, що "такого роду повідомлення" відбуваються "постійно" в неформальному порядку.
"Що стосується винищувачів, то це не новина. Це погано, це має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і в разі потреби вони можуть вжити крайніх заходів", - сказав він.
Рютте також зазначив, що заява Трампа, який назвав росію "паперовим тигром", "зачепила нерв у кремлі і, можливо, на найвищому рівні".