Рютте назвав головну проблему НАТО з російськими дронами

НАТО не може дозволити собі збивати дрони дорогими ракетами

Західні збройні сили не можуть продовжувати збивати дрони, що наближаються, за допомогою дорогих ракет.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують, можливо, півмільйона або мільйон доларів", - сказав Рютте.

На запитання, чи не вистачає НАТО необхідного обладнання, Рютте відповів: "У короткостроковій перспективі - так", додавши, що НАТО вчиться в українців і швидко розробляє технології, які буде впроваджено найближчими тижнями.