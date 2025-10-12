Саміт миру щодо Гази в Єгипті пройде без участі Ізраїлю та Хамас

Що ставить під сумнів ефективність діалогу вже на старті.

У понеділок, 13 жовтня, в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх відбудеться міжнародний саміт, присвячений зусиллям з припинення війни в Секторі Газа. Однак основні сторони конфлікту Ізраїль та угруповання Хамас участі в ньому не братимуть.

Про це журналіста Axios Барака Равіда написала у соцмережі X (Twitter).

Організаторами саміту виступили влада Єгипту спільно зі США. Запрошення були надіслані делегаціям понад 20 країн, серед яких Іспанія, Японія, Угорщина, Індія, Вірменія, Азербайджан, Канада, Кіпр, Греція, Сальвадор, Бахрейн і Кувейт. Очікується участь високопоставлених представників Великої Британії, Франції, Німеччини, Туреччини, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Пакистану та Індонезії.

Водночас Ізраїль та Хамас на саміт не запросили. Як зазначають джерела, організатори вважають, що їхня присутність може ускладнити хід переговорів. Водночас питання їхньої ролі у врегулюванні залишиться в центрі дискусій.

Американська сторона сподівається, що зустріч у Шарм-еш-Шейху допоможе сформувати спільну міжнародну позицію щодо шляхів деескалації конфлікту та пошуку політичного вирішення ситуації у Секторі Газа.

В п’ятницю, 10 жовтня, Хамас оголосив про завершення війни в Секторі Гази та досягнення угоди про припинення вогню.