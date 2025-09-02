Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Санкції ЄС обмежили доступ Nayara Energy до нафти Саудівської Аравії та Іраку

02 вересня 2025, 10:38
Фото: з вільного доступу
Компанія опинилася в ситуації енергетичної ізоляції.

Saudi Aramco та іракська державна компанія SOMO припинили постачання сирої нафти до індійської Nayara Energy - компанії, контрольний пакет якої належить консорціуму на чолі з російською "Роснефтью". 

Про це повідомляє Reuters, це стало прямим наслідком санкцій Євросоюзу, запроваджених у липні 2025 року.

У серпні Nayara повністю перейшла на імпорт російської нафти. До цього компанія щомісяця отримувала близько 2 мільйонів барелів іракської та 1 мільйон барелів саудівської нафти. Останні постачання були здійснені ще наприкінці липня.

Через санкційні обмеження потужності нафтопереробного заводу Nayara у Вадинарі (провінція Гуджарат), продуктивність якого становить 400 тисяч барелів на добу, близько 8% загального обсягу переробки в Індії, наразі завантажені лише на 70–80%. Це пов’язано зі складнощами в реалізації готової продукції.

Для транспортування сировини Nayara змушена вдаватися до послуг так званого "тіньового флоту", оскільки великі міжнародні перевізники відмовилися від співпраці через ризик вторинних санкцій.

У липні 2024 року генеральний директор компанії подав у відставку, і його місце зайняв представник азербайджанської енергетичної компанії SOCAR.

Попри труднощі з постачанням, Nayara продовжує забезпечувати внутрішній індійський ринок паливом завдяки мультимодальним перевезенням - залізницею, автомобілями та морем. Компанія також веде переговори з урядом Індії про покращення логістики й доступ до суднового флоту.

На тлі чинних санкцій ЄС і зростаючого тиску з боку США — включно з ідеєю запровадити 25% тариф на імпорт російської нафти =- ситуація довкола Nayara Energy створює нові ризики для енергетичної безпеки Індії.

Лише вчора США вимагають від ЄС відмови від російських енергоносіїв та вторинних санкцій проти Індії й Китаю.

 

санкціїЄвросоюзNayara Energy

