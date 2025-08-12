СБУ повторно уразила термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Безпілотники Служби безпеки України 12 серпня вдруге за тиждень атакували термінал зберігання Shahed у Татарстані.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання Shahed, а також іноземні комплектуючі до них", – ідеться в дописі.

Пресслужба поінформувала, що атакований склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1,3 тис. км від України. За її словами, зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

"СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об'єктів у глибокому тилу рф. Повторна атака на цей об'єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", – зазначили у СБУ.

Попередня атака далекобійних безпілотників Служби безпеки України на цей військовий об'єкт росії відбулася 9 серпня.