СБУ повторно уразила термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

12 серпня 2025, 19:34
СБУ повторно уразила термінал зберігання
Фото: Укрінформ
Повторна атака на цей об'єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України.
Безпілотники Служби безпеки України 12 серпня вдруге за тиждень атакували термінал зберігання Shahed у Татарстані.
 
Про це повідомила пресслужба СБУ. 
 
"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання Shahed, а також іноземні комплектуючі до них", – ідеться в дописі. 
 
Пресслужба поінформувала, що атакований склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1,3 тис. км від України. За її словами, зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.
 
"СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об'єктів у глибокому тилу рф. Повторна атака на цей об'єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", – зазначили у СБУ.
 
Попередня атака далекобійних безпілотників Служби безпеки України на цей військовий об'єкт росії відбулася 9 серпня.
 
Татарстандрониросія окупантивійна в Україні

