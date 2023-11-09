СБУ викрила консулку України, яка "допомагала" нелегалам з "терористично ризикових" країн Азії переїхати до ЄС

За гроші пропонувала громадянам з кількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Нацполіцією та у взаємодії з Міністерством закордонних справ України заблокувала канал нелегальної міграції до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику - викрито другого секретаря з консульських та адміністративних питань посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний "трафік".

Про це повідомляє в Telegram СБУ.

Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентам українських вишів.

За інформацією слідчих, вартість такої "послуги" становила до 3 тис. американських доларів з одного нелегала. До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці схеми.

За наявними даними, «послугами» зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику. Одержані "прибутки" консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.

Як встановило розслідування, посадовиця прийняла присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС. Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі консулці повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

У пресслужбі МЗС, коментуючи цей факт Суспільному, повідомили, що підозрювану вже відкликали із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання. У відомстві зазначили, що з метою унеможливлення подальших зловживань в МЗС негайно посилено контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах.