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Серед кандидатів в депутати - 54 людини, які підтримали "диктаторські закони 16 січня"

Більшість таких кандидатів балотуються в одномандатних округах
Серед кандидатів в депутати, які балотуються на дострокових виборах до Верховної Ради, зареєстровані 54 людини, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
Серед кандидатів в депутати - 54 людини, які підтримали "диктаторські закони 16 січня" Фото:pressident.gov.ua

"Згідно з нашими висновками, на виборах до Верховної Ради балотуються 54 кандидати, які голосували за диктаторські закони", - заявив глава Комітету виборців України Олександр Кошель на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За даними КВУ, 18 таких кандидатів йдуть за списками політичних партій: 11 - у списку "Опозиційного блоку", п'ять - в "Опозиційній платформі - За життя", і по одному кандидату - в списках "Аграрної партії" і партії "Незалежність".

Решта 36 кандидатів, які підтримали "диктаторські закони" балотуються в одномандатних округах.

Нагадаємо, що 16 січня 2014 року депутати парламенту проголосували за пакет з дев'яти законів, запропонованих депутатами "Партії регіонів" Володимиром Олійником і Вадимом Колесніченком: спрощення згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів, які вчинили злочин, зміни в закон про статус суддів, зміни в кодекс адмінпорушень і кримінально-процесуальний кодекс та інші.

Серед тих, хто голосував за "диктаторські закони 16 січня" були депутати Михайло Поплавський (колишній ректор Київського національного університету культури і мистецтв) та Сергій Ківалов (чинний президент Національного університету "Одеська юридична академія").

Верховна Рада скасувала норми зазначених законів 24 лютого 2014 роки після втечі Віктора Януковича і перших осіб "Партії Регіонів".

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05 07 2019 12:02
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