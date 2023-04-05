Шість танків Leopard від Іспанії вирушать в Україну в другій половині квітня – Reuters

Іспанія зобов'язалася відправити в Україну загалом 10 танків.

Шість танків Leopard 2A4, які Іспанія пообіцяла відправити Україні, залишать країну в другій половині квітня, заявила в середу міністр оборони Маргарита Роблес, відсунувши ймовірну дату постачання.

Про це повідомляє Reuters.

"Бойові танки німецького виробництва не використовувались із 1990-х років і були законсервовані в резерві, потребуючи переобладнання та випробувань на бойову готовність після початкових сумнівів щодо того, чи зможуть вони знову вступити в бій", - зазначає агентство.

Іспанія зобов'язалася відправити в Україну загалом 10 танків, і Роблес зазначила, що збройні сили розпочали ремонт решти чотирьох.

Іспанія також навчила 40 членів екіпажу танка і 15 механіків на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса.