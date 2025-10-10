Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція інвестує $370 мільйонів у захист від дронів і посилення авіації

10 жовтня 2025, 10:42
Швеція інвестує $370 мільйонів у захист від дронів і посилення авіації
Фото: РБК
Це має посилити обороноздатність країни.

Швеція інвестує 3,5 мільярда шведських крон у додаткові системи протидії дронам та інші оборонні потреби. Про це в п’ятницю, 10 жовтня, оголосив міністр оборони країни Пол Йонсон. 

Про це повідомив у п'ятницю міністр оборони країни Пол Йонсон.

За його словами, йдеться про закупівлю зброї для знищення безпілотників, ударних дронів для захисту авіабаз, а також спеціальних датчиків для створення радіоелектронних перешкод.

"Це значно посилить наші оборонні можливості", - наголосив міністр.

Крім того, частину коштів спрямують на закупівлю запасних частин і обладнання для бойових літаків.

Йонсон підкреслив, що Швеція реагує на зростаючу активність ворожих дронів:

"Недавні порушення повітряного простору та шпигунські польоти дронів нагадують про те, що повітряні загрози стають дедалі важливішим фактором сучасної війни. Ми повинні захищатися", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав Європейський Союз переглянути правила закупівель дронів, аби пришвидшити оснащення армій сучасними технологіями.

Тим часом, за даними ЗМІ, Європейська комісія вивчає можливість залучення додаткового фінансування для розвитку індустрії безпілотників у межах поточних бюджетів та правових рамок ЄС.

 
