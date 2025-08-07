Швейцарія слідом за Іспанією може скасувати закупівлю F-35 через мита США

Ціна на багатоцільові винищувачі може вирости майже на 40%.

У Швейцарії набирає обертів політична ініціатива щодо скасування замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у американської компанії Lockheed Martin. Причиною стало запровадження президентом США Дональдом Трампом 39% мита на швейцарські товари.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Політики з різних швейцарських партій закликають уряд переглянути або повністю відмовитися від угоди вартістю до 7,3 мільярда швейцарських франків (близько $9,1 млрд). Рішення Трампа щодо мит викликало широкий резонанс у Берні, поставивши під сумнів доцільність закупівлі американських винищувачів.

"Країна, яка кидає в нас каміння в торгівлі, не повинна отримувати подарунків", - заявив депутат від "Зелених" Бальтазар Глеттлі. Навесні він подав до парламенту пропозицію про скасування контракту, яку можуть розглянути вже у вересні.

Співголова Соціал-демократичної партії Швейцарії Седрік Вермут закликав провести повторний референдум, аби «дати населенню можливість зупинити закупівлю».

Питання набуває додаткової ваги на тлі фінансових проблем Lockheed Martin. У липні компанія повідомила про збитки в розмірі $1,6 млрд, після того як Пентагон скоротив закупівлі F-35 на 2026 рік, перенаправивши фінансування на альтернативні проєкти. Законтрактовані для Швейцарії 36 літаків становлять майже третину загального обсягу поставок, запланованих компанією на 2024 рік.

"Я не знаю, як наші громадяни сприймуть закупівлю винищувачів F-35 за ціною, що перевищує початкову, особливо після шоку від американських мит", - зазначив Ганс-Петер Портманн, представник тієї ж партії, що й президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Портманн додав, що уряд повинен розглянути "повне або часткове припинення контракту" й змиритися з можливими фінансовими втратами. Натомість, за його словами, варто посилити обороноздатність шляхом глибшої співпраці з європейськими партнерами.

