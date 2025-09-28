Сі Цзіньпін хоче змусити Трампа виступити проти незалежності Тайваню

Очільник Китаю хоче домогтися того, що США перестануть підтримувати незалежність острова

Керівник Китаю Сі Цзіньпін на тлі бажання США укласти з Китаєм торгівельну угоду може вимагати від американського президента Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джерела повідомили, що керівник Китаю хоче зміни політики США, яка могла б, як сподівається Пекін, послабити та ізолювати Тайвань. Сі хоче домогтися того, що США перестануть підтримувати незалежність острова.

"Це означало б зміну політики США з нейтральної позиції на позицію активної співпраці з Пекіном у боротьбі з суверенітетом Тайваню - зміна, яка може ще більше зміцнити владу Сі Цзіньпіна в країні", - зазначає видання.

Джерела WSJ сказали, що китайський керівник вважає, що йому вдасться схилити Трампа до такого кроку. В обмін Китай запропонує США укладення економічної угоди, до якої прагне Трамп.

На це накладається той момент, що відносини США та Тайваню стали "невизначеними". На відміну від 46-го президента США Джозефа Байдена, Трамп уникав прямих заяв про те, чи буде Вашингтон воювати з Китаєм, якщо останній влаштує вторгнення на Тайвань. Трамп виправдовується, тим, що публічні заяви нібито послаблять його переговорні позиції.

Джерела, близькі до Білого дому, зі свого боку заявили, що адміністрація зосереджена на тому, щоб утримати Китай від військового нападу проти Тайваню. Одночасно планується спонукати Тайбей збільшити витрати на власну оборону - в тому числі на безпілотники та боєприпаси.