Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежністю вперше з 1991 року – Bloomberg

26 серпня 2025, 16:20
Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежністю вперше з 1991 року – Bloomberg
Привітання відбулося на фоні скорого візиту до Китаю путіна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 24 серпня, що лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності. Це привітання стало першим їх спілкуванням за понад два роки. Ба більше, це вперше лідер КНР привітав країну зі здобуттям нею незалежності від СРСР.

Про це пише Bloomberg.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь уникнув питання щодо привітання під час щоденного брифінгу 26 серпня. Він заявив, що Пекін розвиває дружні зв'язки з усіма країнами, "на основі принципу взаємовигідної співпраці".

Згідно з дописом Зеленського, Сі заявив, що він "готовий співпрацювати з вами (Україною – ред.), щоб спрямувати наші двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн". Президент України сказав, що цінує звернення Сі та наголосив на взаємних інтересах у розвитку двосторонніх зв'язків.

Поширення послання Сі відбулося на тлі того, як путін має відвідати Китай для участі в найбільшій дипломатичній зустрічі року та відвідати військовий парад у Пекіні. Це, ймовірно, продемонструє тісні зв'язки між ними.

Послання Сі з нагоди проголошення незалежності України є важливим, зазначають у виданні. Особливо, враховуючи, що путін неодноразово стверджував, що кордони України були штучним творінням радянських лідерів. Цю думку він спочатку використав, аби виправдати анексію Криму понад десять років тому, а потім заявив про суверенітет над частинами східної України, розпочавши повномасштабне вторгнення.

Сі та Зеленський востаннє розмовляли у квітні 2023 року під час годинної розмови, під час якої Сі закликав до переговорів щодо припинення війни росії в Україні.

День НезалежностіСі ЦзіньпінВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 23:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється