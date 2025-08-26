Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежністю вперше з 1991 року – Bloomberg

Привітання відбулося на фоні скорого візиту до Китаю путіна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 24 серпня, що лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності. Це привітання стало першим їх спілкуванням за понад два роки. Ба більше, це вперше лідер КНР привітав країну зі здобуттям нею незалежності від СРСР.

Про це пише Bloomberg.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь уникнув питання щодо привітання під час щоденного брифінгу 26 серпня. Він заявив, що Пекін розвиває дружні зв'язки з усіма країнами, "на основі принципу взаємовигідної співпраці".

Згідно з дописом Зеленського, Сі заявив, що він "готовий співпрацювати з вами (Україною – ред.), щоб спрямувати наші двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн". Президент України сказав, що цінує звернення Сі та наголосив на взаємних інтересах у розвитку двосторонніх зв'язків.

Поширення послання Сі відбулося на тлі того, як путін має відвідати Китай для участі в найбільшій дипломатичній зустрічі року та відвідати військовий парад у Пекіні. Це, ймовірно, продемонструє тісні зв'язки між ними.

Послання Сі з нагоди проголошення незалежності України є важливим, зазначають у виданні. Особливо, враховуючи, що путін неодноразово стверджував, що кордони України були штучним творінням радянських лідерів. Цю думку він спочатку використав, аби виправдати анексію Криму понад десять років тому, а потім заявив про суверенітет над частинами східної України, розпочавши повномасштабне вторгнення.

Сі та Зеленський востаннє розмовляли у квітні 2023 року під час годинної розмови, під час якої Сі закликав до переговорів щодо припинення війни росії в Україні.