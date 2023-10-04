Сійярто: Рішення України виключити OTP зі списку міжнародних спонсорів війни є кроком у правильному напрямку, але уряд потребує гарантій
Угорщина називає виключення Україною OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни правильним кроком, але водночас хоче отримати гарантії, що його не повернуть до цього списку в майбутньому.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Telex.
Глава МЗС заявив, що він запросив представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до Будапешта, щоб обговорити угоду, яка б гарантувала, що OTP Bank не включать до цього списку в майбутньому.
"Якщо буде досягнуто заспокійливої домовленості, то ми, звичайно, повинні будемо розглянути, які кроки це виправдовує з нашого боку", – зазначив Сійярто.
Водночас він привітав виключення банку зі списку, але сказав, що це нібито стало фактичним визнанням з боку України того, що установу внесли до списку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.
За його словами, НАЗК має санкційний список, в якому все ще фігурують російський підрозділ OTP Bank та чотири керівники банку.
"Ми очікуємо, що ці чотири менеджери OTP Bank та російський підрозділ будуть вилучені зі списку НАЗК", – наголосив Сійярто.
Днями Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.
Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.
У травні Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank – найбільший угорський банк – до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в рф та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".