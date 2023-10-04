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ПОЛІТИКА

Сійярто: Рішення України виключити OTP зі списку міжнародних спонсорів війни є кроком у правильному напрямку, але уряд потребує гарантій

04 жовтня 2023, 18:31
Сійярто: Рішення України виключити OTP зі списку міжнародних спонсорів війни є кроком у правильному напрямку, але уряд потребує гарантій
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

Угорщина називає виключення Україною OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни правильним кроком, але водночас хоче отримати гарантії, що його не повернуть до цього списку в майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Telex.

Глава МЗС заявив, що він запросив представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до Будапешта, щоб обговорити угоду, яка б гарантувала, що OTP Bank не включать до цього списку в майбутньому.

"Якщо буде досягнуто заспокійливої домовленості, то ми, звичайно, повинні будемо розглянути, які кроки це виправдовує з нашого боку", – зазначив Сійярто.

Водночас він привітав виключення банку зі списку, але сказав, що це нібито стало фактичним визнанням з боку України того, що установу внесли до списку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

За його словами, НАЗК має санкційний список, в якому все ще фігурують російський підрозділ OTP Bank та чотири керівники банку.

"Ми очікуємо, що ці чотири менеджери OTP Bank та російський підрозділ будуть вилучені зі списку НАЗК", – наголосив Сійярто.

Днями Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.

Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

У травні Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank – найбільший угорський банк – до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в рф та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

Угорищнаспонсор війниOTP

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