Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина блокує нові санкції проти росії

07 жовтня 2025, 12:55
Словаччина блокує нові санкції проти росії
Фото: з відкритих джерел
Однак наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини
Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня.
 
 
Про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у Twitter.
 
За його даними, Євросоюз нарешті досягнув згоди щодо обмеження пересування дипломатів рф після того, як Угорщина зняла своє вето. За його словами, весь пакет санкцій може бути не прийнятий до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні.
 
Однак наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.
 
Нагадаємо, що Євросоюз планує запровадити жорсткіші обмеження щодо країни-агресорки, які впливатимуть на три ключові сфери. Зокрема, це російська енергетика, фінансові послуги і торгівля.
війна в Україніросія окупантисанкціі проти росії

Останні матеріали

Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється