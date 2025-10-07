Словаччина блокує нові санкції проти росії

Однак наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини

Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня.

Про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у Twitter.

За його даними, Євросоюз нарешті досягнув згоди щодо обмеження пересування дипломатів рф після того, як Угорщина зняла своє вето. За його словами, весь пакет санкцій може бути не прийнятий до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні.

Однак наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.

Нагадаємо, що Євросоюз планує запровадити жорсткіші обмеження щодо країни-агресорки, які впливатимуть на три ключові сфери. Зокрема, це російська енергетика, фінансові послуги і торгівля.