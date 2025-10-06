Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні: вперше з моменту повернення Фіцо

06 жовтня 2025, 17:02
Словаччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні: вперше з моменту повернення Фіцо
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Пакет включає інженерну та протимінну підтримку.

Словаччина офіційно оголосила про новий, 14-й пакет військової підтримки для України - вперше після повернення до влади уряду Роберта Фіцо, який раніше декларував обмеження оборонної допомоги Києву.

Про це на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк. 

"З великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум про 14-й пакет допомоги, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної підтримки," - заявив Каліняк.

За його словами, під час візиту до Києва словацька делегація також обговорить нові проєкти для розширення оборонної співпраці.

Каліняк нагадав, що під час недавньої зустрічі прем’єра Роберта Фіцо з президентом України Володимиром Зеленським сторони окреслили оборонну сферу як ключовий напрямок майбутнього міжурядового засідання.

На початку повномасштабної війни попередній уряд Словаччини став одним із перших у Європі, хто надав Україні суттєву військову допомогу, зокрема передав зенітно-ракетні комплекси С-300 та радянські винищувачі МіГ-29.

Після перемоги партії Фіцо Smer-SD багато оглядачів очікували згортання військової підтримки Києва, однак нинішній пакет свідчить про часткове збереження практичного співробітництва.

 

Словаччинапідтримка України

Останні матеріали

Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється