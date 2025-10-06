Словаччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні: вперше з моменту повернення Фіцо

Пакет включає інженерну та протимінну підтримку.

Словаччина офіційно оголосила про новий, 14-й пакет військової підтримки для України - вперше після повернення до влади уряду Роберта Фіцо, який раніше декларував обмеження оборонної допомоги Києву.

Про це на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк.

"З великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум про 14-й пакет допомоги, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної підтримки," - заявив Каліняк.

За його словами, під час візиту до Києва словацька делегація також обговорить нові проєкти для розширення оборонної співпраці.

Каліняк нагадав, що під час недавньої зустрічі прем’єра Роберта Фіцо з президентом України Володимиром Зеленським сторони окреслили оборонну сферу як ключовий напрямок майбутнього міжурядового засідання.

На початку повномасштабної війни попередній уряд Словаччини став одним із перших у Європі, хто надав Україні суттєву військову допомогу, зокрема передав зенітно-ракетні комплекси С-300 та радянські винищувачі МіГ-29.

Після перемоги партії Фіцо Smer-SD багато оглядачів очікували згортання військової підтримки Києва, однак нинішній пакет свідчить про часткове збереження практичного співробітництва.