Службу розвідки Британії MI6 вперше очолила жінка

Times розкрило її головну задачу

Новий керівник Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI6) Блез Метревелі, ймовірно, надасть пріоритет відновленню впливу Великої Британії на Близькому Сході.

Про це повідомляє газета The Times з посиланням на її колишнього колегу.

Метревелі офіційно обійняла свою нову посаду в четвер, ставши першою жінкою, яка очолила MI6, і наймолодшим керівником британської розвідки в історії.

Метревелі стала 18-м керівником МІ6, змінивши на цій посаді сера Річарда Мура. Її призначення збіглося з обіцянками уряду про додаткове фінансування розвідувальної спільноти у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів для протидії новим викликам.

Призначення 47-річної Метревелі, про яке було оголошено в червні 2025 року, а чинності воно набуло з 1 жовтня, сигналізує про посилення фокусу британської розвідки на технологічних викликах та регіоні Близького Сходу.