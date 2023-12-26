"Слузі народу" радять не коментувати законопроєкт про мобілізацію, а натомість відсилати до військових – УП
За даними Української правди, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який вчора внесли до парламенту.
Про таку вказівку виданню повідомили джерела у СН.
Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.
"Мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить", – вважають у владній фракції.
У фракції підкреслили, що необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроєкту і не пояснить суспільству, чому саме такі норми пропонуються і чим вони вмотивовані.
"Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню", – наголосили у "Слузі народу".