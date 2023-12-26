"Слузі народу" радять не коментувати законопроєкт про мобілізацію, а натомість відсилати до військових – УП

За даними видання, депутатам дали вказівку "дотримуватися однієї лінії з президентом" – перекласти коментування на військових.

За даними Української правди, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який вчора внесли до парламенту.

Про таку вказівку виданню повідомили джерела у СН.

Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.

"Мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить", – вважають у владній фракції.

У фракції підкреслили, що необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроєкту і не пояснить суспільству, чому саме такі норми пропонуються і чим вони вмотивовані.

"Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню", – наголосили у "Слузі народу".