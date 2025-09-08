Удар по Кабміну не свідчить про готовність рф до дипломатії – Келлог

Спецпредставник Трампа заявив, що масована атака росії на Київ свідчить лише про ескалацію з боку агресора.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що російський удар по урядовій будівлі в Києві не є сигналом про намір москви завершити війну дипломатичним шляхом.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Келлога, небезпека будь-якої війни полягає в ескалації, і росія й ескалює конфлікт, здійснивши найбільшу за час війни повітряну атаку, яка вразила будівлю Кабінету міністрів України. Він зазначив, що два тижні тому перебував у цій будівлі разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну, — написав спецпредставник Трампа. — Цей напад не був сигналом про те, що росія хоче дипломатичним шляхом покласти край цій війні".

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня росія атакувала Україну 805 ударними дронами різних типів та 13 ракетами, із яких Силам оборони вдалося знищити або подавити 751 ціль.