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ПОЛІТИКА

Сподівання та сумніви: Що чекає Україну після візиту Зеленського у Вашингтон

13 грудня 2023, 11:49
Сподівання та сумніви: Що чекає Україну після візиту Зеленського у Вашингтон
Джерело: Getty Images
Зеленський залишить Вашингтон без більшої ясності щодо того, чи продовжуватимуть США надсилати зброю, щоб допомогти його країні дати відсіч росії.

Під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, президент Джо Байден заявив про необхідність продовження критичної підтримки для України в війні з росією. Незважаючи на велику впевненість у перемозі України під час двох років війни, Байден висловив невпевненість у можливості надання твердих обіцянок стосовно фінансової допомоги.

Про це повідомляє Politico.

"Ми переговорюємо, щоб отримати необхідне фінансування. Не робимо обіцянок, але сподіваємося, що зможемо досягти мети - я вважаю, що зможемо", - заявив Байден.

Раніше він також зазначив, що США буде продовжувати постачати Україні військове обладнання, включаючи повітряну оборону та артилерію, "до тих пір, наскільки зможемо". Однак це відрізняється від попередніх обіцянок підтримувати Україну "доти, поки це займе".

Опозиція республіканців до виділення додаткових мільярдів доларів на підтримку обороноздатності України ускладнює можливість Байдена надати визначені гарантії. Байден осудив республіканців за цю позицію, вказавши на вдячність російських коментаторів за затримку законопроектів.

За даними джерел видання, Зеленський під час зустрічі зі спікером Палати представників США, республіканцем Майклом Джонсоном порушив питання про необхідність постачання Україні ATACMS більшого радіуса дії.

Раніше США передали Збройним силам України ракети ATACMS меншої дальності. Їх вже успішно використовують українські воїни.

Також Politico нагадує, що останніми тижнями республіканці закликали президента США Джо Байдена надати Україні ракети більшого радіуса дії, щоб українські сили могли вражати російські цілі на більшій відстані.

Хоча Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України у розмірі $200 мільйонів, використовуючи раніше затверджені кошти Конгресу, питання про майбутні транші залишається відкритим.

Це вказує на те, що Байден має обмежену можливість діяти на світовій арені через політичні розбіжності в США. За його словами, відмова від підтримки України може не лише зміцнити російського президента путіна, але й пошкодити стосунки США з іншими важливими союзниками, такими як Тайвань.

Президент України Володимир Зеленський на початку цього тижня прибув до Вашингтона на тлі того, що у Конгресі не можуть ухвалити фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи натомість посилити захист кордону з Мексикою.

У ході візиту Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Вашингтонзустрічдопомога УкраїніЗеленський.

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