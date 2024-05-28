ЗСУ принаймні один раз використовувала систему Patriot над територією росії.

Про це пише німецьке видання Bild.

Вимога Заходу про те, що зброя НАТО не може бути використана на території росії або над нею, працює як величезний мінус проти України, особливо це помітно стало у битві за Харків.

"Говорячи простою мовою: в той час як росія щодня випускає по Харкову майже 5 000 артилерійських снарядів, Україні не дозволяється випустити у відповідь жодного західного снаряда", - пише ЗМІ.

Така ж ситуація з повітряними ударами.

Теоретично, більшість російських авіабаз, що використовуються, мають перебувати в межах досяжності зброї, яку Київ отримав від західних країн, але жодне з цих озброєнь не може бути використане для знищення літаків рф на землі.

ЗСУ не можуть використовувати і західні системи ППО проти російських літаків. Вони мусять чекати, поки бомбардувальники випустять крилаті ракети і опиняться над територією України, аби вразити їх.

"Українська армія принаймні один раз використовувала систему "Patriot" з Німеччини, щоб зробити самостійні дії. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна і Вашингтона та погроза припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", - пише видання.

Проте останнім часом у західній блокаді нарешті намітилися зрушення і глави кількох держав заявили, що їхню зброю можна використати проти російських цілей.

Але багато із задіяних знарядь стріляють американськими снарядами, а США, поряд із Німеччиною, виступають проти такого використання.