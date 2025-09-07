США можуть перейти до другого етапу санкцій проти рф – Трамп

Це може свідчити про зміну підходу США до агресії кремля та особисто путіна.

Сьогодні, 7 вересня, президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до "другого етапу" санкцій проти росії.

Про це він повідомив під час брифінгу перед Білим домом.

У відповідь на запитання журналістів, чи готова адміністрація запровадити нові обмеження проти Кремля у відповідь на масовані удари по Україні, Трамп відповів коротко, але однозначно:

"Я готовий", - заявив американський лідер.

Також раніше Білий дім вже застосовував низку санкцій проти рф, але новий пакет, імовірно, передбачає жорсткіші заходи, зокрема персональні обмеження проти вищого керівництва рф.

Крім того, раніше Бессент заявив, що росію чекає економічний колапс.