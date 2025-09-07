Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бессент: росію чекає економічний колапс

07 вересня 2025, 20:02
Бессент: росію чекає економічний колапс
Фото: UNSPLASH
У Вашингтоні вважають, що нові санкції можуть змусити Кремль піти на переговори.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з європейськими країнами задля запровадження нових санкцій, аби спричинити "повний колапс" економіки росії.

Про це Бессента заявив в ефірі NBC News.

За словами міністра, США готові посилити економічний тиск на росію, однак для досягнення максимального ефекту необхідна підтримка європейських партнерів.

"Зараз ми перебуваємо у змаганні - між тим, як довго зможе триматися українська армія, і тим, як довго витримає російська економіка. І якщо США та Європейський Союз зможуть посилити тиск і запровадити нові санкції, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу. Це змусить президента путіна сісти за стіл переговорів", - наголосив Бессент.

Його заява пролунала лише через кілька годин після того, як росія здійснила наймасштабнішу за час війни повітряну атаку, застосувавши рекордну кількість дронів і ракет. 

Внаслідок удару загинули щонайменше чотири людини і було пошкоджено урядову будівлю в Києві.

 

