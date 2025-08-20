США можуть розгромити росію, не використовуючи ядерну зброю – The Telegraph
20 серпня 2025, 13:53
Фото: UNSPLASH
За словами експерта, росія не є рівним конкурентом для США.
Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що американські збройні сили будуть брати участь у забезпеченні безпеки України у разі укладення мирної угоди, надавши "дуже хороший захист". Проте пізніше він сказав, що війська США не будуть розміщені на території України.
Про це пише оглядач The Telegraph Льюїс Пейдж.
Водночас, така заява пов'язана з тим, що США здатні самостійно паралізувати армію рф, не застосовуючи ядерної зброї та не відправляючи жодного американського солдата на територію України.
"До російського вторгнення в Україну існували певні сумніви щодо цієї реальності. Дивлячись на списки озброєння та підрозділів, здавалося, що росія мала все те саме, що й США. Америка мала свою знакову, руйнівну крилату ракету Tomahawk, зброю, яка знищила системи протиповітряної оборони Саддама Хусейна та полковника Каддафі, яка з того часу була значно вдосконалена, але росія мала свою "Калібр", яка, як вважається, в деяких варіантах була ще більш потужною", - наголосив автор матеріалу.
Також США мали літаки-радари AWACS, які могли сканувати сотні кілометрів неба та направляти винищувачі-невидимки п'ятого покоління для домінування у цьому повітряному просторі, але рф теж мала свої літаки Beriev A-50 AWACS і винищувачі-невидимки.
Крім того, за словами Пейджа, російський диктатор путін мав шість одиниць своєї "суперзброї", яку не можна було знищити жодною існуючою обороною, зокрема йдеться про номінально гіперзвукові ракети "Циркон" і "Кинджал".
"Але виявилося, що "Калібр" – це не Tomahawk. Тоді, на початку вторгнення, у росії номінально залишалося лише дев'ять літаків "Берієв". Вона втратила щонайменше три через дії ворога, і є сумніви, чи хоча б один "Берієв" зараз може перебувати в повітрі цілодобово. Українські удари дронів по Москві та інших російських цілях не були б можливими, якби над ними чергували "Берієви". Можливо, просто А-50, як і багато іншого нібито передового російського обладнання, насправді не працює", - припустив автор публікації.
Водночас росія має єдиний діючий винищувач-невидимку Су-57 "Фелон", який не відповідає стандартам американських або китайських літаків п'ятого покоління. Ба більше, лише кілька таких літаків було поставлено російським ВПС, адже виробництво зупинене через західні санкції.