За словами експерта, росія не є рівним конкурентом для США.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що американські збройні сили будуть брати участь у забезпеченні безпеки України у разі укладення мирної угоди, надавши "дуже хороший захист". Проте пізніше він сказав, що війська США не будуть розміщені на території України.

Про це пише оглядач The Telegraph Льюїс Пейдж.

Водночас, така заява пов'язана з тим, що США здатні самостійно паралізувати армію рф, не застосовуючи ядерної зброї та не відправляючи жодного американського солдата на територію України.

"До російського вторгнення в Україну існували певні сумніви щодо цієї реальності. Дивлячись на списки озброєння та підрозділів, здавалося, що росія мала все те саме, що й США. Америка мала свою знакову, руйнівну крилату ракету Tomahawk, зброю, яка знищила системи протиповітряної оборони Саддама Хусейна та полковника Каддафі, яка з того часу була значно вдосконалена, але росія мала свою "Калібр", яка, як вважається, в деяких варіантах була ще більш потужною", - наголосив автор матеріалу.

Також США мали літаки-радари AWACS, які могли сканувати сотні кілометрів неба та направляти винищувачі-невидимки п'ятого покоління для домінування у цьому повітряному просторі, але рф теж мала свої літаки Beriev A-50 AWACS і винищувачі-невидимки.