США не виключили нових вторинних санкцій проти Індії

14 серпня 2025, 17:31
США не виключили нових вторинних санкцій проти Індії
Фото: UNSPLASH
Це залежить від результату саміту на Алясці.
Міністр фінансів США Скотт Бессент не виключив, що Вашингтон може збільшити вторинні тарифи, накладені на Індію за купівлю російської нафти. Це залежить від результату саміту на Алясці.
 
Про це йдеться в інтерв'ю Бессента в ефірі Bloomberg TV.
 
Бессент зазначив, що збільшення, або зменшення тарифів залежатиме від того, як пройде зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора путіна на Алясці 15 серпня.
 
"Ми запровадили вторинні тарифи для індійців за купівлю російської нафти. І я розумію, що якщо справи підуть погано, то санкції або вторинні тарифи можуть бути збільшені", - припустив він.
 
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Після цього індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти.

 

