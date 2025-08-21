США перехопили російський літак-розвідник біля Аляски
21 серпня 2025, 14:07
фото wikipedia.org
Для його ідентифікації та супроводу NORAD підняло два винищувачі F-16 та літак-заправник KC-135.
Військові Сполучених Штатів зафіксували й перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).
Про це повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
Літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не порушував суверенних кордонів США чи Канади.
Зона ADIZ простягається на 150 миль (241 км) від узбережжя США. Усі літаки, що входять у цю зону, зобов’язані ідентифікуватися.
Територіальний повітряний простір США починається лише за 22 км від берега.
У NORAD підкреслили, що система оборони Північної Америки базується на багаторівневій мережі супутників, наземних і повітряних радарів та винищувачів. Вона дозволяє швидко виявляти та відстежувати потенційні загрози й за потреби оперативно реагувати.