США перехопили російський літак-розвідник біля Аляски

Військові Сполучених Штатів зафіксували й перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

Про це повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не порушував суверенних кордонів США чи Канади.

Для його ідентифікації та супроводу NORAD підняло два винищувачі F-16 та літак-заправник KC-135.