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США підтримали облігації України на $50 млрд, використавши заморожені активи рф – Bloomberg

21 березня 2024, 21:16
США підтримали облігації України на $50 млрд, використавши заморожені активи рф – Bloomberg
Фото: news.mail.ru
США хочуть, щоб G-7 підтримала пропозицію про продаж облігацій для України і тоді борг буде забезпечений прибутками від заморожених російських активів.

Про це пише агенція Bloomberg.

Пропозиція передбачає об'єднання 280 мільярдів активів російського центрального банку, які було заморожено країнами G7 і Євросоюзом, у SPV, прибуток від якого піде на так звані "облігації свободи".

⅔ заморожених активів москви заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 млрд доларів чистого прибутку на рік.

Надходження від передбачуваного розміщення облігацій майже дорівнюють $60 мільярдам американської допомоги, яка все ще перебуває в Конгресі. 

Західні союзники щосили намагаються отримати фінансування для України в критичний момент війни, адже ЗСУ стикаються з нестачею артилерії, а росія домоглася певних успіхів на сході.

Сьогодні лідери Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі обговорять, як використовувати прибуток від заморожених російських активів, аби допомогти Україні.

Обговорення перебувають на ранній стадії і тривають. Деякі країни G7, включно з Німеччиною і Францією, висловили обережність з приводу нової ідеї, пише агентство. 

"Ці зусилля можуть принести набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і відразу конфіскувати активи", - йдеться в статті.

G7 вже заявляла, що активи залишатимуться замороженими доти, доки росія не погодиться заплатити Україні за завдані нею збитки.

Союзники "Великої сімці" в останні місяці обговорювали кілька варіантів використання заморожених активів. Мова йде про використання грошей як застави для залучення боргу або видачі гарантій проти заморожених коштів, але між ними залишаються розбіжності через небажання Європи робити що-небудь, що може бути сприйнято як фактична конфіскація активів.

Країни мають побоювання, що можуть зіткнутися з юридичними проблемами, поставити під загрозу стабільність євро і зіткнутися з відповідними заходами з боку москви.

На сьогодні лідери Євросоюзу наближаються до угоди про використання доходів від заблокованих активів для фінансування військових потреб України.

Згідно з планами, представленими цього тижня, основна частина непередбачених прибутків, які в основному зберігаються через бельгійську клірингову палату Euroclear, буде переведена в Європейський фонд миру.

Цей механізм використовується насамперед для відшкодування урядам військових закупівель, що спрямовуються в Україну.

"Аргумент США полягає в тому, щоб розробити варіант, який максимізує доходи, отримані від заморожених активів, і прогнозує вартість непередбачених прибутків, щоб Україна швидко отримала більшу підтримку", - пише Bloomberg.

 
ЄвросоюзG7активи рфзаморожені

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