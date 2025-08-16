Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США планують купівлю частки Intel

16 серпня 2025, 15:19
Фото: 3dnews.ru
Проєкт має посилити позиції Америки на світовому ринку мікрочипів.

Адміністрація Дональда Трампа веде переговори з Intel щодо можливого придбання частки компанії урядом США. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. 

Такий крок може сприяти реалізації планів створення в Огайо найбільшого у світі центру виробництва мікрочипів, який неодноразово відкладали через фінансові труднощі Intel.

Обговорення відбуваються після зустрічі президента з генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном. Раніше Трамп публічно закликав до його відставки через підозри в конфлікті інтересів, пов’язаних із минулими контактами з Китаєм. Втім уже за чотири дні після зустрічі Трамп кардинально змінив позицію і визнав успіхи голови Intel.

Intel, яка колись була лідером галузі, останніми роками втрачає позиції та ринкову частку. Затримки в будівництві заводу в Огайо тривають, і проект перенесено на 2030-ті роки. Новий керівник компанії зосередився на відновленні фінансової стабільності, але потенційні державні інвестиції можуть суттєво покращити ситуацію.

На тлі цих новин акції Intel у четвер зросли майже на 9%, завершивши торги з підвищенням на 7,4% і продовживши ріст після закриття ринку. У Білому домі заявили, що до офіційного оголошення всі припущення слід вважати спекуляціями.

 
СШАIntel

