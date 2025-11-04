Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США послабили санкції проти білорусі: дозволили операції з літаками лукашенка

04 листопада 2025, 21:16
США послабили санкції проти білорусі: дозволили операції з літаками лукашенка
Фото: Ukrinform
Послаблення збіглося зі спробами адміністрації Дональда Трампа налагодити контакт із мінськом.

У вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США частково послабило санкції проти білорусі, скасувавши обмеження щодо державної авіакомпанії “Белавіа” та дозволивши операції, пов’язані з літаками, які використовуються Александром Лукашенком і його оточенням.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів офіційно зняло санкції з “Белавіа” та літака, який експлуатувала компанія. За даними відомства, цей борт раніше використовувався посадовцями та членами сім’ї Лукашенка.

Також OFAC видало загальну ліцензію, що дозволяє здійснювати певні операції, пов’язані з трьома повітряними суднами, які раніше перебували під санкціями — зокрема, тими, що використовувалися самим Лукашенком або компанією “Славкалі”, пов’язаною з білоруською владою.

До переліку входять Boeing 737, який належить уряду білорусі та застосовувався як президентський літак, ще один борт із президентського авіапарку, а також розкішний вертоліт, який використовувався для перевезення Лукашенка між його резиденцією та мінськом.

За даними джерел, останнім часом адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакти з режимом у мінську про це, зокрема, свідчить нещодавнє звільнення кількох білоруських політв’язнів.

Ми також писали, що білорусь скаржиться ООН на закриття кордонів країнами ЄС.

 

