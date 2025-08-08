США повинні ввести санкції проти рф – глава МЗС Фінляндії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сподівається, що президент США Дональд Трамп продовжить вводити санкції проти росії, оскільки це допоможе покласти край війні проти України.

"Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп запровадить ці санкції. Ми бачимо – і зараз також підозрюємо – що причиною того, що росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, є те, що збільшення поставок зброї в Україну безумовно посилює тиск на росію, змушуючи її шукати вихід із війни", - сказала вона в інтерв'ю агентству.

У Reuters відмітили, що Фінляндія, а також інші країни Північної Європи та Балтії були одними з найбільших прихильників України.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну спонукало Фінляндію, яка має спільний кордон з росією завдовжки 1340 км, вступити до НАТО два роки тому після десятиліть позаблокового статусу.