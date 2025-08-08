Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США повинні ввести санкції проти рф – глава МЗС Фінляндії

08 серпня 2025, 13:35
США повинні ввести санкції проти рф – глава МЗС Фінляндії
Фото: korrespondent.net
У Reuters відмітили, що Фінляндія, а також інші країни Північної Європи та Балтії були одними з найбільших прихильників України.
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сподівається, що президент США Дональд Трамп продовжить вводити санкції проти росії, оскільки це допоможе покласти край війні проти України.
 
Про це повідомляє агентство Reuters.
 
"Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп запровадить ці санкції. Ми бачимо – і зараз також підозрюємо – що причиною того, що росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, є те, що збільшення поставок зброї в Україну безумовно посилює тиск на росію, змушуючи її шукати вихід із війни", - сказала вона в інтерв'ю агентству. 
 
У Reuters відмітили, що Фінляндія, а також інші країни Північної Європи та Балтії були одними з найбільших прихильників України.
 
Повномасштабне вторгнення рф в Україну спонукало Фінляндію, яка має спільний кордон з росією завдовжки 1340 км, вступити до НАТО два роки тому після десятиліть позаблокового статусу. 

 

Фінляндіясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється