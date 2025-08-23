Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США придбали 10% акцій Intel

23 серпня 2025, 10:58
США придбали 10% акцій Intel
Фото: foxtrot.com.ua
Трамп назвав це "чудовою угодою".

Президент Дональд Трамп заявив, що США придбали 10% акцій компанії Intel у межах угоди з виробником мікросхем, який переживає фінансові труднощі. 

Про це Трамп написав на сторінці соцмережі в Truth Social. 

За словами президента, на сьогодні США повністю володіють і контролюють 10% компанії Intel. 

"Я домовився про цю угоду з Ліп-Бу Таном, шанованим генеральним директором компанії. Сполучені Штати не заплатили нічого за ці акції, і зараз їхня вартість становить приблизно 11 мільярдів доларів", - йдеться у дописі. 

Трамп назвав це "чудовою угодою для Америки та для Intel". 

"Виробництво передових напівпровідників і чипів, чим займається Intel, є фундаментальним для майбутнього нашої нації. ЗРОБІМО АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ! Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав він. 

У п’ятницю представник Білого дому підтвердив Reuters факт зустрічі Трампа з Таном, яка відбулася після їхньої попередньої розмови 11 серпня. Тоді президент вимагав відставки керівника Intel через його можливі зв’язки з китайськими компаніями. 

"Він прийшов, щоб зберегти свою посаду, а в результаті ми отримали 10 мільярдів доларів для США. Тобто ми заробили 10 мільярдів", " заявив Трамп. 

Міністр торгівлі США Говард Лутнік також прокоментував угоду в соцмережі X, заявивши, що Тан уклав "угоду, яка є справедливою як для Intel, так і для американського народу".

Незщодавно ми писали, що США планують купівлю частки Intel.

 

СШАIntel

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється