США придбали 10% акцій Intel

Трамп назвав це "чудовою угодою".

Президент Дональд Трамп заявив, що США придбали 10% акцій компанії Intel у межах угоди з виробником мікросхем, який переживає фінансові труднощі.

Про це Трамп написав на сторінці соцмережі в Truth Social.

За словами президента, на сьогодні США повністю володіють і контролюють 10% компанії Intel.

"Я домовився про цю угоду з Ліп-Бу Таном, шанованим генеральним директором компанії. Сполучені Штати не заплатили нічого за ці акції, і зараз їхня вартість становить приблизно 11 мільярдів доларів", - йдеться у дописі.

Трамп назвав це "чудовою угодою для Америки та для Intel".

"Виробництво передових напівпровідників і чипів, чим займається Intel, є фундаментальним для майбутнього нашої нації. ЗРОБІМО АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ! Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав він.

У п’ятницю представник Білого дому підтвердив Reuters факт зустрічі Трампа з Таном, яка відбулася після їхньої попередньої розмови 11 серпня. Тоді президент вимагав відставки керівника Intel через його можливі зв’язки з китайськими компаніями.

"Він прийшов, щоб зберегти свою посаду, а в результаті ми отримали 10 мільярдів доларів для США. Тобто ми заробили 10 мільярдів", " заявив Трамп.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік також прокоментував угоду в соцмережі X, заявивши, що Тан уклав "угоду, яка є справедливою як для Intel, так і для американського народу".

Незщодавно ми писали, що США планують купівлю частки Intel.