США розгортають мобільну систему для боротьби із супутниками Китаю та росії

Система зможе ефективно блокувати агресивні дії ворожих супутників.

США розширюють інноваційну протисупутникову систему наземного розташування, яка діятиме проти супутників Китаю та росії. Відповідна система є мобільною, непомітною та ефективною для швидкого розгортання.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Космічні сили США.

Випробування системи вже відбулися у двох різних локаціях. Наземна система працюватиме не для захисту супутників США, а для протидії ворожому супутниковому зв'язку. Перші 11 з 24 пристроїв Remote Modular Terminal планується розгорнути за декілька місяців і можуть бути встановлені остаточно до кінця цього року. Місця, де працюватимуть відповідні пристрої, наразі невідомі.

З інформації космічних сил США, термінали антисупутникового захисту є невеликими за розмірами, мобільними для переміщення та недорогими за вартістю. Ці термінали є додатковою компонентою до вже розгорнутої системи комунікаційного захисту Counter Communications System та Meadowlands.

Як пояснюють військові, Китай вивів на орбіту сотні супутників, які використовуються для пошуку, фіксації, а також відстеження та наведення цілей, в тому числі для протидії збройним силам США та їх союзникам. Модульна система виготовлена з готових комерційних компонентів та має підвищену мобільність. Крім того, перешкоди, які створює система, дозволяють діяти відповідально і не знищувати супутники, а просто тимчасово обмежувати їх активність.