Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США розгортають мобільну систему для боротьби із супутниками Китаю та росії

22 липня 2024, 16:47
США розгортають мобільну систему для боротьби із супутниками Китаю та росії
ICEYE
Система зможе ефективно блокувати агресивні дії ворожих супутників.

США розширюють інноваційну протисупутникову систему наземного розташування, яка діятиме проти супутників Китаю та росії. Відповідна система є мобільною, непомітною та ефективною для швидкого розгортання.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Космічні сили США.

Випробування системи вже відбулися у двох різних локаціях. Наземна система працюватиме не для захисту супутників США, а для протидії ворожому супутниковому зв'язку. Перші 11 з 24 пристроїв Remote Modular Terminal планується розгорнути за декілька місяців і можуть бути встановлені остаточно до кінця цього року. Місця, де працюватимуть відповідні пристрої, наразі невідомі.

З інформації космічних сил США, термінали антисупутникового захисту є невеликими за розмірами, мобільними для переміщення та недорогими за вартістю. Ці термінали є додатковою компонентою до вже розгорнутої системи комунікаційного захисту Counter Communications System та Meadowlands.

Як пояснюють військові, Китай вивів на орбіту сотні супутників, які використовуються для пошуку, фіксації, а також відстеження та наведення цілей, в тому числі для протидії збройним силам США та їх союзникам. Модульна система виготовлена з готових комерційних компонентів та має підвищену мобільність. Крім того, перешкоди, які створює система, дозволяють діяти відповідально і не знищувати супутники, а просто тимчасово обмежувати їх активність.

СШАКитайсупутникросія загроза

Останні матеріали

Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється