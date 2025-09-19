Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на суму 780 млн доларів

19 вересня 2025, 08:33
США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на суму 780 млн доларів
Фото: Зброя України
Угода також міститиме ракети для тренувань, запасні частини, технічну допомогу США, транспортування тощо.
Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на близько 780 мільйонів доларів.
 
Про це повідомили на сайті Управління воєнного співробітництва Пентагону.
 
Там зазначили, що польський уряд запросив придбати 2506 ракет FGM-148 F Javelin та 253 легких командних пускових установок Javelin.
 
Угода також міститиме ракети для тренувань, запасні частини, технічну допомогу США, транспортування тощо. Загальна вартість угоди — близько 780 мільйонів доларів.
 
У США зазначили, що такий продаж сприятиме зовнішній політиці та нацбезпеці Сполучених Штатів, покращуючи безпеку союзника по НАТО, який є "силою політичної та економічної стабільності в Європі".
 
Зазначимо, що 12 вересня в НАТО оголосили про запуск ініціативи "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи.

 

ракетавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Холман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється