США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на суму 780 млн доларів

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на близько 780 мільйонів доларів.

Там зазначили, що польський уряд запросив придбати 2506 ракет FGM-148 F Javelin та 253 легких командних пускових установок Javelin.

Угода також міститиме ракети для тренувань, запасні частини, технічну допомогу США, транспортування тощо. Загальна вартість угоди — близько 780 мільйонів доларів.

У США зазначили, що такий продаж сприятиме зовнішній політиці та нацбезпеці Сполучених Штатів, покращуючи безпеку союзника по НАТО, який є "силою політичної та економічної стабільності в Європі".

Зазначимо, що 12 вересня в НАТО оголосили про запуск ініціативи "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи.