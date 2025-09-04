США та ЄС терміново обговорять санкції проти російської нафти і газу

Президент Фінляндії розкрив деталі сьогоднішньої телефонної розмови за участю президента США Дональда Трампа

Радники президента США Дональда Трампа будуть терміново обговорювати з Євросоюзом можливість санкцій проти російської нафти і газу.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє The Guardian.

Стубб розкрив деталі сьогоднішньої телефонної розмови за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та лідерів країн "коаліції рішучих".

За словами фінського лідера, підхід Трампа полягає в тому, що Європа і США мають діяти разом у питанні санкцій і шукати шляхи, щоб зупинити військову машину росії "економічними засобами".

"У цьому випадку є дві цілі - нафта і газ. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і найближчі радники президента Трампа обговорюватимуть це протягом наступних 24 годин", - додав Стубб.