США твердо підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти "жорстокого тирана" путіна – Байден

Американський президент Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, в штаті Нью-Йорк, відзначив критичну роль військових США у підтримці України та інших партнерів у світі.

Віннаголосив на тому, що американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

"Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти проучу з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо", – заявив Байден.

Він звернувся до тисячі випускників Військової академії США у Вест-Пойнті, які привітали ці слова аплодисментами.

"Саме зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю", – додав президент США.

За словами Байдена, військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї, американські військові також проводять вишкіл українських колег – навчають їх використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Також вони діляться уроками тактичної бойової допомоги пораненим з українськими медиками та хірургами, зазначив Байден.

Глава Білого дому в промові нагадав, що попереджав російського президента Володимира путіна, який був впевнений, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу".

"Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете «фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію"Європи", – пригадав Байден, як після вторгнення росії в Україну альянс НАТО став "сильнішим, ніж будь-коли», коли до нього вступили такі країни, як Швеція та Фінляндія.