США запровадили санкції проти чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду

Вашингтон вважає діяльність МКС політизованою.

Державний департамент США оголосив про введення санкцій проти двох суддів і двох прокурорів Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувативши їх у "переслідуванні" громадян Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Як повідомляється на сайті Держдепу, під обмеження потрапили судді Кімберлі Прост (Канада) та Ніколя Гійю (Франція), а також прокурори Назхат Шамім Хан (Фіджі) і Маме Мандіяє Ніанга (Сенегал).

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ці посадовці брали участь у спробах МКС розслідувати та переслідувати американських і ізраїльських громадян без згоди їхніх держав. За його словами, дії суду становлять «загрозу національній безпеці» США та Ізраїлю.

Міжнародний кримінальний суд висловив обурення черговими санкціями США проти своїх посадовців, назвавши їх посяганням на незалежність судових органів.

Суд назвав санкції США проти чотирьох своїх суддів і заступників прокурора "грубим посяганням на незалежність неупередженої судової інституції, яка діє на підставі мандату 125 держав-учасниць з усіх регіонів світу".

"Вони також є випадом проти держав-учасниць Суду, міжнародного правопорядку, заснованого на нормах, і, перш за все, для мільйонів невинних жертв у всьому світі", – додали там.

6 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС. Він передбачає фінансові та візові обмеження не лише для співробітників суду, а й для членів їхніх родин. Санкції поширюються й на прокурора Каріма Хана, який раніше видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

У МКС відреагували, заявивши, що тиск із боку США завадить незалежній і неупередженій роботі суду, але водночас наголосили на підтримці власних співробітників.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт путіна та уповноваженої з прав дитини в рф Марії Львової-Бєлової за примусове вивезення українських дітей.

У 2024 році суд оголосив ордери на арешт міністра оборони рф Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова, а також російських воєначальників Сергія Кобилаша та Віктора Соколова.