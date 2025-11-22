ССО збили російський гелікоптер Мі-8 далекобійним дроном

Бійці Сил спеціальних операцій збили російський гелікоптер Мі-8 далекобійним дроном.

За даними військових, збиття відбулося над селом Кутейникове, що в Ростовській області рф. Ворожий гелікоптер збили далекобійним дроном FP-1.

"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", — додали військові.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22 листопада російська армія втратила під час повномасштабної війни 347 гелікоптерів та 428 літаків.