Стала відома програма візиту Зеленського до США: не лише зустріч із Трампом

Наразі залишається відкритим питання, чи проведуть лідери спільний брифінг після перемовин.

Під час візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський, окрім зустрічі з Дональдом Трампом, також планує переговори в Конгресі та зустрічі з представниками провідних оборонних і енергетичних компаній.

Про це повідомив мовник Суспільне.

Зокрема, на четвер, 16 жовтня, у президента заплановано низку робочих зустрічей із керівництвом американських оборонних корпорацій та енергетичних компаній. Очікується, що під час візиту обговорюватиметься посилення військової та економічної підтримки України.

Перед зустріччю з президентом США Зеленський також відвідає Конгрес США, де, ймовірно, проведе переговори з представниками обох партій.

"До зустрічі із президентом США Зеленський матиме зустрічі у Конгресі. Також очікується зустріч із українськими журналістами", - повідомили джерела Суспільного.

Наразі невідомо, чи проведуть Зеленський і Трамп спільний брифінг за підсумками переговорів це питання залишається відкритим.

На початку тижня ми повідомляли, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися цього тижня у Вашингтоні.