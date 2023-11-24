Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стало відомо з якою дилемою ЗСУ та окупанти зіткнулися на фронті – британська розвідка

24 листопада 2023, 12:07
Стало відомо з якою дилемою ЗСУ та окупанти зіткнулися на фронті – британська розвідка
російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат.

ЗСУ та окупаційні війська зіткнулися з новою дилемою на фронті. Проблема полягає у розсередженні військ.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Як зазначають британські аналітики, російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат через високоточні удари ЗСУ з великої відстані. Зокрема, 10 листопада, ймовірно, понад 70 російських військових загинули в результаті удару по колоні вантажівок. Це сталося у селі Гладківка Херсонської області, за 23 км від лінії фронту.

"Також 19 листопада ЗСУ завдали удару по російських військовослужбовцях 810 бригади під час нагородження в Кумачовому. Розвідка зазначає, що Україна теж зазнала втрат. Йдеться про трагедію у Запорізькій області з бійцями 128 окремої гірсько-штурмової бригади", - мовиться в повідомленні.

В розвідці зазначають, що командири ЗСУ повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими та бути менш вразливими до ударів.

британська розвідкаконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Політика
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 23:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється